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Политика

В Госдуме призвали к радикальным мерам в отношении Великобритании

Депутат Журавлев: уничтожение ВПК Британии лишит ее желания бить по России
Carlos Jasso/Reuters

Удары по военным заводам Великобритании, которые производят технику для ВСУ, лишат ее желания атаковать Россию. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он напомнил, что театр военных действий на Украине находится в нескольких тысячах километров от Соединенного Королевства, и именно в этом заключается смысл «прокси-войны», ведь боевые действия ведутся чужими руками. При этом «заказчик» будто бы и не причастен к конфликту, уточнил депутат. Однако роль Лондона в конфликте прекрасно известна, подчеркнул Журавлев.

«Разведка, танки, ракеты — Лондон вне всяких сомнений вовлечен в войну глубже некуда. И атака на музей в Севастополе — характерный штрих. Но чтобы заставить британцев одуматься, бить нужно не по Украине, а по Великобритании. Хотя бы по фабрикам, которые производят военную технику, которую потом отправляют ВСУ», — сказал депутат.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что украинский конфликт в Великобритании воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке сценарий нанесения стратегического поражения России.

В разведслужбе заявили о помощи Лондона ВСУ в нанесение ударов по территории России. В пример они привели атаку на Музей обороны Севастополя в июне этого года, которая была «спланированной провокацией Лондона и его спецслужб».

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