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Армия

ВМС Великобритании сообщили о маневрах российского корабля близ Плимута

Российский военный корабль «Неустрашимый» провел стрельбы у побережья Британии
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Российский военный корабль «Неустрашимый» проел учебные стрельбы в международных водах, примерно в 74 километрах от британского Плимута. Об этом сообщает «Би-би-си».

Перед началом учений «Неустрашимый» предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о предстоящих стрельбах и потребовал отойти на безопасное расстояние.

Представитель Минобороны Великобритании заявил, что британские военные корабли продолжают внимательно отслеживать действия российского фрегата, а по информации BBC News, за ним также следил французский военный самолет, который связался с кораблем по радио для уточнения его намерений.

В ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. По словам главы оборонного ведомства, это был второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

Ранее в Госдуме призвали к радикальным мерам в отношении Великобритании.

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