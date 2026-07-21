Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Топливный рынок России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер.Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал он.

Новак отметил, что необходимый эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. В то же время он добавил, что отдельных регионах РФ сохраняется напряженная ситуация.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.