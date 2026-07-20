Король Британии принял отставку премьер-министра

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает Би-би-си.

«Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую его величество милостиво принял. Леди Стармер также была принята королем», — говорится в заявлении.

В своей заключительной речи в качестве премьера он пожелал своему преемнику всего наилучшего.

Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернем. До этого политик был известен как мэр Большого Манчестера и лидер Лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернэм выступит со своей речью на Даунинг-стрит.

Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось девять ныне живущих бывших премьер-министров — рекордное число, отмечает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что преемник Стармера оставит советника, пытавшегося установить контакт с Россией.