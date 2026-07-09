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Политика

Преемник Стармера оставит советника, пытавшегося установить контакт с Россией

Преемник Стармера оставит пытавшегося установить контакт с РФ советника
Isabel Infantes/Reuters

Возможный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем объявил о намерении сохранить Джонатана Пауэлла на должности советника по национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

О своем решении Бернем заявил 9 июля после выдвижения своей кандидатуры на пост лидера лейбористов. Поскольку на данный момент он является единственным претендентом, Бернем может занять пост премьер-министра уже к 20 июля.

Подчеркивая важность компетентности в вопросах обороны, Бернем отметил, что планирует опираться на наиболее опытных экспертов. Пауэлл известен своей приверженностью политике интервенции: еще в 2007 году он публично поддерживал действия НАТО в Югославии и выступал за активное вмешательство Запада в международные конфликты.

До этого издание Financial Times сообщало, что в 2025 году Пауэлл предпринимал попытки наладить контакт с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Целью этих действий было донесение позиции Великобритании и европейских стран относительно нестабильности американской политики в вопросе поддержки Украины.

Ранее предполагаемый преемник Стармера сделал заявление о военных расходах.

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