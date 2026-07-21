В МИД РФ ответили на слова главы МИД Италии о высылке военного атташе

Грушко: главе МИД Италии известно о принципе взаимности в дипломатии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что министру иностранных дел Италии Антонио Таяни известно о существовании в дипломатии принципа взаимности. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление Таяни, который назвал решение Москвы выслать итальянского военного атташе и его помощника необоснованным. Решение о высылке было принято в ответ на высылку из Италии двух военных атташе России.

«В дипломатии, во внешней политике существует принцип взаимности. Думаю, что для министра иностранных дел Италии существование данного принципа не является секретом», — сказал Грушко.

9 июля глава МИД Италии заявил, что Рим высылает двух военных атташе посольства РФ после ареста двух экс-сотрудников спецслужб, подозреваемых в шпионаже.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов заявил, что Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране.

Ранее в Италии двоих экс-полицейских задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.