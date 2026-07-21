Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Госдуме усмотрели след «пятой колонны» в топливной теме

Володин: политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания законопроекта о стабилизации топливного рынка заявил, что политизация топливной темы «попахивает пятой колонной». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, тему топлива нельзя политизировать ни в коем случае, потому что в таком случае это попахивает «пятой колонной внутри».

«Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», — подчеркнул Володин.

21 июля руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин рассказал, что использование бензина «Евро‑2» и «Евро‑3» в современных неподготовленных моторах ускоряет их износ.

По его словам, при сгорании сернистого топлива образуются оксиды серы, которые с влагой дают кислоты. Они расходуют щелочной ресурс масла, вызывают коррозию и ускоряют износ деталей двигателя и выхлопной системы. Кроме того, сера забивает катализатор, выводит из строя лямбда-зонды и усиливает нагар на форсунках, что снижает мощность и увеличивает расход топлива.

Ранее сообщалось, что АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!