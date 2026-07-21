В Госдуме усмотрели след «пятой колонны» в топливной теме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания законопроекта о стабилизации топливного рынка заявил, что политизация топливной темы «попахивает пятой колонной». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, тему топлива нельзя политизировать ни в коем случае, потому что в таком случае это попахивает «пятой колонной внутри».

«Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», — подчеркнул Володин.

21 июля руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин рассказал, что использование бензина «Евро‑2» и «Евро‑3» в современных неподготовленных моторах ускоряет их износ.

По его словам, при сгорании сернистого топлива образуются оксиды серы, которые с влагой дают кислоты. Они расходуют щелочной ресурс масла, вызывают коррозию и ускоряют износ деталей двигателя и выхлопной системы. Кроме того, сера забивает катализатор, выводит из строя лямбда-зонды и усиливает нагар на форсунках, что снижает мощность и увеличивает расход топлива.

Ранее сообщалось, что АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива.