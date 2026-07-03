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Общество

АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива

В ГД призвали обязать АЗС сообщать водителям об экологическом классе топлива
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ планируют обратиться в Министерство энергетики РФ с предложением о введении обязательного информирования водителей об экологическом классе топлива на АЗС. Об этом сообщил RTVI сенатор Айрат Гибатдинов.

Инициатива возникла на фоне недавнего решения правительства, которое разрешило нескольким отечественным нефтеперерабатывающим заводам до конца года выпускать бензин и дизельное топливо устаревшего экологического стандарта «Евро-3». Главное отличие этого топлива от более современного «Евро-5» заключается в значительно большем содержании серы: до 150 мг/кг в бензине «Евро-3» по сравнению с 10 мг/кг в «Евро-5». Для дизельного топлива «Евро-3» лимит по сере составляет до 350 мг/кг.

Парламентарии подчеркивают, что в текущих условиях на АЗС необходимо обеспечить полную прозрачность, чтобы автомобилисты могли принимать осознанные решения при выборе топлива.

«Для современных двигателей использование бензина более низкого класса действительно может быть нежелательным, но для части старого автопарка, сельскохозяйственной техники и некоторых видов спецтехники такое топливо может оказаться вполне приемлемым», — отметил Гибатдинов.

Сенатор добавил, что решение временно вернуть на рынок топливо стандарта «Евро-3» является вынужденным, но оправданным шагом.

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