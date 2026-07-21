В Кремле прокомментировали вступление на должность нового премьер-министра Великобритании

Песков: Москва не планирует контакты с новым премьером Британии Бернем

Российская сторона не планирует контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли контакты между Москвой и Лондоном.

Песков добавил, что Россия не лелеет надежд, что отношения между Россией и Великобританией улучшатся со сменой британского правительства.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, объявившему о своей отставке в июне этого года.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Бернем заявил, что будет «оказывать давление» на Россию по теме Украины.