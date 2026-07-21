Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле прокомментировали вступление на должность нового премьер-министра Великобритании

Песков: Москва не планирует контакты с новым премьером Британии Бернем
Temilade Adelaja/Reuters

Российская сторона не планирует контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли контакты между Москвой и Лондоном.

Песков добавил, что Россия не лелеет надежд, что отношения между Россией и Великобританией улучшатся со сменой британского правительства.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, объявившему о своей отставке в июне этого года.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Бернем заявил, что будет «оказывать давление» на Россию по теме Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!