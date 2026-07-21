Американист объяснил, зачем глава ФБР хочет приехать в Россию

Приезд главы ФБР Кэша Пателя в Россию, запланированный на октябрь этого года, может быть связан с так называемым «Рашагейтом» — сговоре американских политиков-демократов о приписываемом России вмешательстве в выборы США 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Патель может найти в РФ доказательства отсутствия «Рашагейт», заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Все-таки ФБР внешней политикой не занимается, поэтому пока что вопрос открытый, что он может обсуждать [в России]. Как мы знаем, конечно, Патель долгое время боролся с «Рашагейт», с этой выдуманной демократами историей о якобы связях Трампа с Россией. Может быть, в этом контексте опять же Патель хотел бы к нам приехать — чтобы снова разувериться в том, что никакого «Рашагейт» нет. Можно было бы дополнительные доказательства всего этого получить и потом их использовать в рамках внутриамериканской политики», — отметил он.

По словам Дудакова, сейчас, в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США, более высокопоставленные представители администрации Трампа не поедут в Россию, так как тут же столкнутся с обвинениями в связях с Москвой со стороны демократов. При этом тема «вмешательства» РФ в выборы в любом случае всплывает в американском дискурсе перед электоральным процессом, отметил он.

Politico со ссылкой на американские источники сообщило, что Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург в середине октября. Издание предполагает, что цель поездки — контакты с российскими коллегами. По словам американского чиновника, знакомого с планами поездки, Патель должен прибыть в Россию 14–15 октября.

Последним директором ФБР, который приезжал в РФ, был Роберт Мюллер. Визит состоялся в 2013 году в рамках расследования взрывов на Бостонском марафоне. Впоследствии именно он занимался «вмешательством РФ» в американские выборы 2016 года.

Ранее Патель нашел в «тайной комнате» тысячи документов о расследовании связей президента США с Россией.