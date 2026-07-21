На Западе заявили об охоте России на украинские корабли

Политолог Диесен: РФ начала охоту на корабли Украины в ответ на удары по судам

Россия начала охоту на украинские корабли у берегов Одессы в ответ на удары Вооруженных сил республики (ВСУ) по российским коммерческим судам в Азовском море. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X.

Таким образом эксперт оценил видеоролик, опубликованный Минобороны РФ, на котором российские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум кораблям и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для украинских военных в одесский порт «Черноморск».

Накануне российские военкоры сообщили, что ВС РФ нанесли удар ракетой «Бандероль» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы.

В Минобороны России сообщили об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы, с которых выгружали грузы военного назначения. Также были поражены резервуары с топливом, предназначенные для нужд ВСУ. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отдыхающие на пляже Одессы украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.