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Армия

Появились кадры ударов по двум судам у порта Черноморск

Минобороны показало кадры ударов по балкеру и сухогрузу у порта Черноморск

Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по двум морским судам типа балкер и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для украинской армии в порт Черноморск. Соответствующие кадры опубликованы в канале оборонного ведомства в «Макс».

Удары нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Гербера».

Успешное выполнение боевой задачи и точные попадания по судам были подтверждены в режиме реального времени средствами видеофиксации.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявили в Минобороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля.

Ранее сообщалось, что отдыхающие на пляже Одессы украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.

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