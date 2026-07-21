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Политика

В Литве заявили об отсутствии прямой угрозы со стороны России

Советник президента Литвы заявил об отсутствии прямой угрозы со стороны России
Global Look Press

Старший советник президента Дейвидас Матулёнис заявил, что на сегодня прямой угрозы со стороны России нет, однако вероятность отдельных кинетических операций увеличилась. Его словам приводит новостной портал Delfi в Telegram-канале.

«Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы не видим прямой угрозы, однако возрос уровень угрозы, связанной с отдельными злонамеренными действиями, в том числе и кинетическими», — сказал Матулёнис.

По его словам, выборы в Госдуму РФ являются фактором, но Литве ни в коем случае нельзя «отпускать вожжи», поскольку приходится признать, что Москва всегда будет стремиться использовать уязвимые места и действовать там, где она может добиться результатов.

Накануне министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что следующими «целями» России якобы могут быть страны Прибалтики и Польши.

По его словам, Литва оценивает ситуацию, видит «агрессивный тон России, необоснованные обвинения в адрес стран Балтии и провокационное поведение». Каунас подчеркнул, что Вильнюс своими действиями никак не провоцирует Москву.

Ранее стало известно, зачем западные политики пугают нападением России на НАТО.

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