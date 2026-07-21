Прокуратура Армении сняла с Царукяна обвинения в уклонении от уплаты налогов

В Армении с оппозиционера Царукяна сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Армении сняла с лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна обвинения в уклонении от уплаты налогов, признав их незаконными. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян, передает ТАСС.

«Речь о деле, которое здесь расследуется. То есть касательно мошенничества, отмывания денег и так далее. Что касается обвинения об уклонении налогов, то оно прекращено прокуратурой на основании незаконности», — сказал адвокат Царукяна.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.