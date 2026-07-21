СМИ сообщили, что Сырского отправят в отставку

Решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского уже принято в Киеве, но пока неизвестно, кем его заменят. Об этом, ссылаясь на неназванный источник в украинской армии, сообщает британская газета The Guardian.

По словам собеседника издания, судьба Сырского уже решена. Вопрос лишь в том, кто его заменит. Новый главком должен быть опытным военным, обладающим известностью и популярностью, но при этом не иметь собственных политических амбиций, чтобы не создавать конкуренции президенту страны Владимиру Зеленскому. Преемнику Сырского необходимо слушать главу государства и выполнять все его требования.

20 июля журнал The Economist сообщил, что Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова.

15 июля Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова.

Ранее генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Сырского.