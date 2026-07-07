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Политика

Лавров поставил точку в интерпретации саммита России и США на Аляске

Лавров: Россия на Аляске приняла предложения США, иные интерпретации неуместны
Sergey Bobylev/Reuters

На саммите в Анкоридже Россия согласилась с предложениями Соединенных Штатов, и все иные интерпретации неуместны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Анкоридже России были сделаны «компромиссные предложения». Не сразу, подумав, Москва с ними согласилась, подчеркнул министр.

«А все иные интерпретации: что там было, чего там не было, я считаю, неуместны», — сказал Лавров.

15 августа 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

В июне 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей. По его словам, «на Аляске было предложение, но на Аляске не было соглашения». В противном случае конфликт на Украине был бы уже завершен, указал он.

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».

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