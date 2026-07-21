Лантратова рассказала о частых контактах с украинским омбудсменом

Лантратова: коммуникация с Лубинцом бывает, если нужно, каждый день

Россиский и украинский омбудсмены могут общаться друг с другом почти каждый день. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что у нее во время обменов пленными бывают регулярные очные встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. В целом, контакты ведутся либо по телефону, либо в формате видеосвязи. Лантратова подчеркнула, что в случае необходимости коммуникация бывает даже каждый день.

21 июля Лантратова заявила, что новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда российское Минобороны заявило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали Киеву. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Лантратова провела разговор с украинским омбудсменом.