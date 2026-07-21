Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни некорректно охарактеризовал причины высылки двух итальянских дипломатов из России, назвав это необоснованным «актом мести». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела слова Таяни, в которых тот утверждает, что итальянского атташе и его помощника попросили покинуть Москву «без каких-либо оснований», в то время как двух российских дипломатов якобы обвинили в шпионской деятельности против Италии.

«Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», — отметила Захарова.

Кроме того, она выразила недоумение по поводу того, как итальянские министры представляют подобные события премьер-министру Джордже Мелони.

«Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала», — указала Захарова.

20 июля атташе посольства Италии в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле были объявлены персонами нон грата в РФ и должны покинуть страну в течение трех дней. Такое решение российского МИД стало ответной мерой на аналогичные действия итальянских властей в отношении двух российских дипломатов

Ранее в Италии назвали Россию единственным спасательным кругом Европы.