МИД РФ дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России

Атташе посольства Италии в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле объявлены персонами нон грата в РФ и должны покинуть страну в течение трех дней. Такое решение российского МИД стало ответной мерой на аналогичные действия итальянских властей в отношении двух российских дипломатов, говорится на сайте российского дипведомства.

«Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток», — говорится в сообщении.

9 июля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о решении выслать российских военных атташе. По заявлению главы МИД, эта мера связана с задержанием лиц, которых подозревают в шпионаже. Дипломатам было предписано покинуть итальянскую территорию в трехдневный срок. В ответ на это посол РФ в Риме Алексей Парамонов отметил, что подобные действия свидетельствуют о стремлении итальянских властей свести к минимуму российское присутствие и влияние в государстве.

Ранее в Италии назвали Россию единственным спасательным кругом Европы.