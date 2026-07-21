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Политика

В Москве будут заочно судить экс-депутата Рады за нападение на посольство

Экс-депутата Рады будут заочно судить в Москве за нападение на посольство России
Shutterstock/FOTODOM

Московский суд зарегистрировал уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, пишет РИА Новости.

В 2020 году Мосийчук уже был заочно арестован в РФ по обвинению в атаке на лиц и учреждения, находящиеся под международной защитой. Следственный комитет утверждает, что его действиями и действиями других лиц была нарушена нормальная деятельность российского диппредставительства, а имуществу посольства нанесен значительный ущерб.

Атака на дипмиссию была совершена в марте 2016 года: здание забрасывали камнями, ёмкостями с жидкостями, которые трудно смыть, повредили камеры наблюдения и осветительные приборы, а также выбили стёкла.

Мосийчук находится в международном розыске и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В России также заочно арестована его бывшая помощница Татьяна Близнюк.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что заочно арестовали и объявили в розыск Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), ему грозит два года колонии.

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