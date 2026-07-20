The Economist: отставка Федорова стала просчетом Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом пишет журнал The Economist.

Из материала следует, что Зеленский вызвал правительственный кризис, уволив Федорова.

Источники The Economist рассказали, что в течение нескольких дней последует увольнение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, у которого был конфликт с Федоровым.

«Мы видим огромный запрос внутри страны продемонстрировать, что армия меняется», — сказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник.

Как говорится в статье, назначение нового командующего не решит проблем Владимира Зеленского и не избавит его от трудностей, связанных с необходимостью «балансировать между требованиями протестующих и сохранением собственного авторитета».

15 июля Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.