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Политика

The Economist: отставка Федорова стала просчетом Зеленского

The Economist: увольнение Федорова стало просчетом Зеленского и вызвало кризис
Virginia Mayo/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом пишет журнал The Economist.

Из материала следует, что Зеленский вызвал правительственный кризис, уволив Федорова.

Источники The Economist рассказали, что в течение нескольких дней последует увольнение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, у которого был конфликт с Федоровым.

«Мы видим огромный запрос внутри страны продемонстрировать, что армия меняется», — сказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник.

Как говорится в статье, назначение нового командующего не решит проблем Владимира Зеленского и не избавит его от трудностей, связанных с необходимостью «балансировать между требованиями протестующих и сохранением собственного авторитета».

15 июля Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.

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