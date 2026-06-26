Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Бизнес

В Госдуме предложили конфисковывать имущество иностранцев-русофобов

Депутат Миронов предложил изымать активы иностранцев, которым запрещен въезд в РФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в РФ. В качестве примера депутат привел казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет — после выдворения, по сообщениям СМИ, он начал распродавать свое имущество.

«Этого господина уличили в антироссийских высказываниях, оскорблении зрителей и неоднократной критике СВО. В России он очень хорошо зарабатывал, имеет под Москвой двухэтажный особняк в элитном коттеджном поселке, дорогие машины. При этом поливал нашу страну грязью и допрыгался до запрета на взъезд, а теперь, когда путь в Россию заказан, начал избавляться от своего добра. Сабурова, как иностранного гражданина, нельзя признать иноагентом, который согласно законодательству не вправе распоряжаться деньгами от продажи имущества. Его также не отнесешь к релокантам, совершившим правонарушения против интересов России, чья собственность подлежит аресту. А ведь есть еще немало таких сабуровых: приезжают, зарабатывают, уезжают и начинают пакостничать. Надо бы и на них управу найти, дополнив законодательство соответствующими поправками. Чтобы не только запрещать им въезд в страну, но и изымать активы в собственность государства», — сказал он.
 
В конце февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик узнал об этом, когда прилетел в московский аэропорт Внуково. В результате артист вернулся в родной Казахстан, а позднее Комитет национальной безопасности республики объявил о начале проверки в отношении юмориста. Статью, по которой проводилась проверка, до завершения мероприятий не разглашали. Более того, зимой Сабурова внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Артист признавался, что планирует вернуться в Россию. На одном из концертов он заявил, что у него теперь будут «супер-патриотические выступления».

25 июня Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Сабуров продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. По данным канала, у комика остался дом с участком в 1285 квадратов в КП Новорижском в подмосковной Истре. Такая недвижимость оценивается примерно в 115 млн рублей.

Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что власти Казахстана не будут наказывать Нурлана Сабурова за помощь бойцам СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!