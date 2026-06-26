В Госдуме предложили конфисковывать имущество иностранцев-русофобов

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в РФ. В качестве примера депутат привел казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет — после выдворения, по сообщениям СМИ, он начал распродавать свое имущество.

«Этого господина уличили в антироссийских высказываниях, оскорблении зрителей и неоднократной критике СВО. В России он очень хорошо зарабатывал, имеет под Москвой двухэтажный особняк в элитном коттеджном поселке, дорогие машины. При этом поливал нашу страну грязью и допрыгался до запрета на взъезд, а теперь, когда путь в Россию заказан, начал избавляться от своего добра. Сабурова, как иностранного гражданина, нельзя признать иноагентом, который согласно законодательству не вправе распоряжаться деньгами от продажи имущества. Его также не отнесешь к релокантам, совершившим правонарушения против интересов России, чья собственность подлежит аресту. А ведь есть еще немало таких сабуровых: приезжают, зарабатывают, уезжают и начинают пакостничать. Надо бы и на них управу найти, дополнив законодательство соответствующими поправками. Чтобы не только запрещать им въезд в страну, но и изымать активы в собственность государства», — сказал он.



В конце февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик узнал об этом, когда прилетел в московский аэропорт Внуково. В результате артист вернулся в родной Казахстан, а позднее Комитет национальной безопасности республики объявил о начале проверки в отношении юмориста. Статью, по которой проводилась проверка, до завершения мероприятий не разглашали. Более того, зимой Сабурова внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Артист признавался, что планирует вернуться в Россию. На одном из концертов он заявил, что у него теперь будут «супер-патриотические выступления».

25 июня Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Сабуров продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. По данным канала, у комика остался дом с участком в 1285 квадратов в КП Новорижском в подмосковной Истре. Такая недвижимость оценивается примерно в 115 млн рублей.

Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что власти Казахстана не будут наказывать Нурлана Сабурова за помощь бойцам СВО.