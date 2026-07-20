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Политика

Bloomberg назвал «самого вероятного» кандидата на должность главкома ВСУ

Bloomberg: Драпатый — самый вероятный кандидат на должность главкома ВСУ
Reuters

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый — самый вероятный кандидат на должность главкома украинской армией. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседников украинского издания Liga, в офисе президента и в правительстве также заявляют, что больше всего шансов есть у Драпатого, командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Белецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии «Хартия» полковника Игоря Оболенского.

Издания утверждают, что на эту должность всего рассматривается 11 кандидатов.

В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) возглавляет Александр Сырский. Украинские СМИ утверждают, что уже 20 июля главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправят в отставку. В то же время генштаб украинской армии это отрицает. Увольнение главкома допустили и в Раде, указав, что решение примут на вечерней ставке командования.

Зеленский встретился с военными на фоне слухов об отставке Сырского.

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