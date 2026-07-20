В Иране задержали двух французских дипломатов

Глава МИД Барро: два сотрудника посольства Франции были задержаны в Иране

Спецслужбы Ирана задержали двух сотрудников посольства Франции. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в социальной сети X.

«Их (дипломатов — «Газета.Ru») без оснований удерживали в течение нескольких часов, допрашивали, а одного из них подвергли грубому обращению. В итоге им удалось вернуться в посольство, где они сейчас находятся в безопасности», — написал глава МИД.

Барро добавил, что в ближайшие часы сотрудники посольства вернутся во Францию. По его словам, произошедшее является «актом запугивания» и «нарушением дипломатического иммунитета».

Министр отметил, что задержанные дипломаты занимались в Иране реализацией французских программ по поддержке гражданского общества.

В июне Иран отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о сотрудничестве в разминировании Ормузского пролива, предупредив Париж о недопустимости вмешательства в стратегический водный путь. По словам заместителя министра иностранных дел республики Казема Гарибабади, такие операции осуществляются исключительно Тегераном.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность новым витком эскалации между США и Ираном.