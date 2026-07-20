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Армия

Пентагон скрыл информацию о раненых американских военных после удара Ирана

NYT: десятки военных США были ранены в результате атак Ирана по Иордании
Khalid Mohammed/AP

Пентагон скрыл информацию о десятках раненых американских военных в результате ударов Ирана по Иордании. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) уточнили, что один военный числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получило легкие травмы, двое не выжили в ходе четвертой волны ударов по Ирану.

Кроме того, на прошлой неделе в ходе трех предыдущих волн ударов десятки американских военных также были ранены, о чем в Пентагоне также умолчали.

20 июля американские военные завершили девятую серию ударов по Ирану. По данным командования, удары наносились по иранским военным командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи. В CENTCOM подчеркнули, что атаки направлены на ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам и гражданским морякам в Ормузском проливе.

Ранее в США узнали о повреждении Ираном американских вертолетов.

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