Посол России заявил об участии Молдавии в поставках оружия Украине

Власти Молдавии принимают участие в схемах поставок оружия Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в республике Олег Озеров.

Дипломат отметил, что российское посольство как официальное представительство не занимается вопросами объемов военных грузов и численностью иностранных военных, следующих на Украину. Однако, по его словам, оно следит за сообщениями в прессе, в которой говорят о потоке оружия и его конфискации.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также (другие – ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы», — сказал посол.

18 июня Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся украинские военные самолеты. Дипломат подчеркнул, что в связи со всем этим имеются вопросы к властям республике, которые не соблюдают собственный конституционный статус как нейтрального государства.

Ранее в Молдавии обвинили Запад в планах открыть второй фронт против России.