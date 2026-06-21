Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Посол России заявил об участии Молдавии в поставках оружия Украине

Посол Озеров: Молдавия участвует в схемах поставок оружия Украине
U.S. Air Force/Global Look Press

Власти Молдавии принимают участие в схемах поставок оружия Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в республике Олег Озеров.

Дипломат отметил, что российское посольство как официальное представительство не занимается вопросами объемов военных грузов и численностью иностранных военных, следующих на Украину. Однако, по его словам, оно следит за сообщениями в прессе, в которой говорят о потоке оружия и его конфискации.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также (другие – ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы», — сказал посол.

18 июня Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся украинские военные самолеты. Дипломат подчеркнул, что в связи со всем этим имеются вопросы к властям республике, которые не соблюдают собственный конституционный статус как нейтрального государства.

Ранее в Молдавии обвинили Запад в планах открыть второй фронт против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!