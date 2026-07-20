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Политика

Путин рекомендовал экс-главу Минюста на пост зампреда Конституционного суда

Путин внес в Совфед представление о назначении Коновалова зампредом КС РФ
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении судьи Конституционного суда Александра Коновалова на должность заместителя председателя Конституционного суда (КС) РФ с 1 октября. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем канале на платформе «Макс».

Помимо этого, глава государства предложил назначить Викторию Коробченко судьей Конституционного суда. Обе кандидатуры будут предварительно рассмотрены комитетом по конституционному законодательству и госстроительству 23 июля, после чего вопрос об их назначении планируется включить в повестку заседания Совета Федерации, которое пройдет 24 июля.

Кандидатуры предварительно рассмотрит комитет по конституционному законодательству и госстроительству 23 июля, после чего вопрос об их назначении предложат включить в повестку заседания Совета Федерации 24 июля. О том, что Александр Коновалов может стать заместителем председателя Конституционного суда, 7 июля писала газета «Ведомости». По данным источников, его кандидатура была не самой очевидной, поскольку он стал судьей КС лишь в апреле прошлого года.

Экс-министр юстиции займет место Людмилы Жарковой, которая, как тогда сообщалось, проработает в высшей судебной инстанции до октября. Жаркова была назначена судьёй КС в 1997 году по представлению Бориса Ельцина, в сентябре 2025 года ей исполнилось 70 лет — предельный возраст для работы в Конституционном суде, исключение сделано лишь для председателя и его заместителя. Прошлым летом она стала заместителем Валерия Зорькина.

Ранее Путин заявил о нехватке судей в России.

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