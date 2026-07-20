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Политика

В Раде рассказали, кто может стать новым главкомом ВСУ в случае ухода Сырского

Нардеп Железняк: больше всего шансов заменить Сырского — у Олега Апостола
Valentyn Ogirenko/Reuters

В случае отставки главкома ВСУ Александра Сырского его может заменить на посту командующий Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По словам Железняка, помимо Апостола, кандидатами являются командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов), командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир корпуса «Хартия» Игорь «Корнет» Оболенский и замначальника Генштаба ВСУ Игорь Горбатюк. При этом нардеп подчеркнул, что больше всего шансов занять должность главкома именно у Олега Апостола.

Кроме того, Железняк отметил, что его источники подтверждают скорое увольнение Сырского с должности.

«Мои источники говорят то же самое. Пока не имею окончательного подтверждения. И особенно кто вместо. Вспоминали: Белецкий, Драпатый, Апостол, Оболенский и Горбатюк. Пока (но исключительно слухи) больше всего шансов что Апостол. Скоро узнаем», — отметил нардеп.

В другом посте он также написал, что вечером назначена Ставка, и «где-то в это время и будут новости».

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале уже написал о встречах с Билецким, Драпатым и Горбатюком, которые состоялись 20 июля.

20 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий также написал, что в тот же день ожидается официальное объявление об увольнении Сырского.

При этом Генштаб ВСУ заявил, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту главкома ВСУ, а информация о его отставке не соответствует действительности.

Ранее стало известно, как в ВСУ отреагировали на конфликт между Федоровым и Сырским.

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