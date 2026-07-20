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Политика

В МИД России призвали к международному сотрудничеству в сфере ИИ

МИД РФ: развитие ИИ касается интересов всех стран, поэтому нужно сотрудничать
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) входит в круг интересов всех стран, в связи с чем в этой сфере необходимо международное сотрудничество. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов на полях Всемирной конференции по ИИ в Шанхае.

«ИИ относится к тем сферам, где международное сотрудничество остается не просто желательным, а необходимым», – сказал замглавы ведомства.

Алимов добавил, что в вопросе развития ИИ нужен обмен знаниями и наработками, поскольку ни одно государство не может полностью самостоятельно разрабатывать и внедрять такие технологии.

Несколькими часами ранее председатель КНР Си Цзиньпин объявил о формировании Китаем коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Политик призвал внедрить законы и системы технологического мониторинга для предотвращения злоупотребления и злонамеренного использования ИИ, а также обеспечить, чтобы эта технология всегда находилась под контролем человека.

Ранее россиянам рассказали, могут ли им запретить использовать ИИ на работе.

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