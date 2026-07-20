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Политика

Новый премьер Британии пообещал продолжать поддержку Украины

Новый премьер Британии Бернем пообещал поддерживать Украину на все 100%
Isabel Infantes/Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью телеканалу Sky News, что сохранит непоколебимую поддержку Украины.

«Никаких изменений нет», — сказал Бернем, пообещав уже сегодня провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что будет поддерживать украинского лидера все 100% — так же, как это делал Кир Стармер.

Новый премьер-министр заверил, что у Зеленского не останется ни малейших сомнений в непоколебимой и твердой поддержке Великобритании, и пообещал, что страна и лично он будут рядом с ним.

Интервью было записано за несколько часов до вступления Бернема в должность.

20 июля Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы британского правительства.

В этот же день в должность премьер-министра Великобритании вступил Энди Бернем, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.

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