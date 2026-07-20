Новый премьер Британии не затронул темы внешней политики в речи

Бернем на затронул темы внешней политики в первой речи на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем не затронул тему внешней политики страны в первой речи на Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию его выступления.

Бернем пообещал провести внутренние реформы в разных сферах, но не упомянул свои планы по внешней политике Британии.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Сегодня, 20 июля, Энди Бернем получил от Карла III мандат на формирование правительства.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.