На Украине призвали встроить НАБУ и САП в систему госуправления Украины

Антикоррупционные органы, а именно НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), должны быть встроены в систему госуправления Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Елены Думы заявил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

По его словам, украинские антикоррупционные органы должны быть подотчетны и подконтрольны. Броневицкий подчеркнул, что в этих органах хотят иметь своих «ручных экспертов», а также отметил, что независимость не должна подразумевать безнаказанности и вседозволенности.

«Сейчас антикоррупционные органы фактически превратились в политические институции, что несет угрозу их собственному существованию. История показывает, что такие преобразования ждет очень плохой финал. Примером этого является недавняя история Польши, когда деятельность Центрального антикоррупционного бюро была прекращена из-за того, что этот орган стал слишком политизированным и начал участвовать в различных политических процессах в стране», — заявил он.

Кроме того, экс-прокурор рассказал, что сейчас одной из главных проблем в деятельности НАБУ и САП являются «сливы» информации, за которыми стоит их руководство. Также важный вопрос в их деятельности — отказ от привлечения должностных лиц к ответственности. Броневицкий добавил, что поддержку НАБУ и САП обеспечивают «общественные активисты» с двойными стандартами.

В июле депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского попытается взять под контроль НАБУ и САП.

В мае глава НАБУ Семен Кривонос рассказал, что Зеленский не является фигурантом антикоррупционных расследований органа.

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