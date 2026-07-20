Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Некоторые россияне с 2027 года станут автоматически получать налоговые льготы

Сенатор Гибатдинов: многодетным не нужно будет заявлять о праве на льготы
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

С 2027 года ряду категорий граждан не придется подтверждать льготы по имущественным налогам. Речь идет о людях с ограниченными возможностями со специально оборудованными автомобилями, многодетных семьях с тремя и более детьми и эвакуированных жителях территорий, где объявлен режим ЧС. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.

«Многие считают, что получить положенные льготы по имущественным налогам сложно — надо обращаться в налоговую службу и документами доказывать свое право на льготу. В каких-то случаях это так и есть. Но с 2027 года некоторым категориям граждан делать этого не придется, льгота будет предоставляться им автоматически, потому что всю информацию ФНС получит от профильных ведомств», — сказал он.

Во-первых, это касается людей с ограниченными возможностями здоровья, получившим специально оборудованные автомобили от учреждений соцзащиты и уполномоченных органов регионов — без каких-либо заявлений они получат льготу по транспортному налогу.

Гибатдинов напомнил, что на федеральном уровне от транспортного налога освобождены Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп — на одно транспортное средство по выбору, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. В регионах могут действовать дополнительные льготы.

Кроме того, автоматом начнут получать льготу по земельному налогу и налогу на имущество многодетные семьи, где три и более несовершеннолетних ребенка — либо с детьми до 23 лет, которые обучаются очно.

«Речь об освобождении от налога на землю за один участок до 6 соток — если участок больше, налог начислят только с той площади, которая выше 6 соток», — пояснил он.

Наконец, эвакуированным жителям территорий, где официально объявлен режим чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, не придется заявлять о своем праве на освобождение от налога на недвижимость, расположенную на таких территориях, на время действия режима ЧС, отметил сенатор.

До этого в Государственной думе предложили ввести налоговый вычет для регулярных и почетных доноров крови, а также увеличить размер льготы для доноров костного мозга, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»).

Ранее депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!