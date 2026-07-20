Некоторые россияне с 2027 года станут автоматически получать налоговые льготы

Сенатор Гибатдинов: многодетным не нужно будет заявлять о праве на льготы

С 2027 года ряду категорий граждан не придется подтверждать льготы по имущественным налогам. Речь идет о людях с ограниченными возможностями со специально оборудованными автомобилями, многодетных семьях с тремя и более детьми и эвакуированных жителях территорий, где объявлен режим ЧС. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.

«Многие считают, что получить положенные льготы по имущественным налогам сложно — надо обращаться в налоговую службу и документами доказывать свое право на льготу. В каких-то случаях это так и есть. Но с 2027 года некоторым категориям граждан делать этого не придется, льгота будет предоставляться им автоматически, потому что всю информацию ФНС получит от профильных ведомств», — сказал он.

Во-первых, это касается людей с ограниченными возможностями здоровья, получившим специально оборудованные автомобили от учреждений соцзащиты и уполномоченных органов регионов — без каких-либо заявлений они получат льготу по транспортному налогу.

Гибатдинов напомнил, что на федеральном уровне от транспортного налога освобождены Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп — на одно транспортное средство по выбору, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. В регионах могут действовать дополнительные льготы.

Кроме того, автоматом начнут получать льготу по земельному налогу и налогу на имущество многодетные семьи, где три и более несовершеннолетних ребенка — либо с детьми до 23 лет, которые обучаются очно.

«Речь об освобождении от налога на землю за один участок до 6 соток — если участок больше, налог начислят только с той площади, которая выше 6 соток», — пояснил он.

Наконец, эвакуированным жителям территорий, где официально объявлен режим чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, не придется заявлять о своем праве на освобождение от налога на недвижимость, расположенную на таких территориях, на время действия режима ЧС, отметил сенатор.

До этого в Государственной думе предложили ввести налоговый вычет для регулярных и почетных доноров крови, а также увеличить размер льготы для доноров костного мозга, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»).

Ранее депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году.