Доноров крови предложили поддержать новым налоговым вычетом

В Государственной думе предложили ввести налоговый вычет для регулярных и почетных доноров крови, а также увеличить размер льготы для доноров костного мозга. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»).

По словам депутата, стандартный налоговый вычет для регулярных и почетных доноров крови России должен составить 2 тыс. рублей. Одновременно он предложил увеличить действующий вычет для доноров костного мозга в десять раз — с 500 до 5 тыс. рублей.

Новичков отметил, что сейчас доноры костного мозга получают социальный налоговый вычет в размере 500 рублей, что позволяет уменьшить НДФЛ лишь на 65 рублей в месяц, или примерно на 800 рублей в год. По его мнению, такой уровень поддержки нельзя считать достаточным. При этом для доноров крови отдельный налоговый вычет действующим законодательством не предусмотрен.

Сейчас доноры крови имеют право на два оплачиваемых дня отдыха — в день сдачи крови и еще один дополнительный день. Также им предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация в размере 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе сдачи крови.

Почетные доноры России могут воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в удобное для них время, получить внеочередную медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий, а также ежегодную денежную выплату, которая в 2026 году составляет 19 497 рублей. Кроме того, в ряде российских регионов для безвозмездных доноров предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая региональные выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году.