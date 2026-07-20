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Политика

Политолог назвал условия для предоставления Турцией гарантий безопасности Украине

Политолог Перинчек: Турция должна согласовать с РФ гарантии для Украины
РИА Новости

Прежде чем дать гарантии безопасности Киеву, Турции следует убедиться, что Россия дала свое согласие по этому поводу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал историк, политолог Мехмет Перинчек, комментируя заявление турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана о готовности Анкары обеспечить безопасность Украины в море после окончания конфликта.

«Если со стороны Москвы нет согласия, то это может коренным образом испортить отношения Турции с Россией. И таким способом атлантисты лишат их настоящих друзей и союзников», — сказал Перинчек.

При этом эксперт напомнил о недавнем визите Фидана в Москву. По его словам, если в рамках той встречи стороны договорились по всем этим условиям, то Турция может сыграть положительную роль в решении украинского вопроса.

О готовности Анкары предоставить Киеву гарантии безопасности Фидан заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Турецкий министр уточнил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

По его словам, Турция согласилась взять на себя военно-морскую составляющую — по этому вопросу у Анкары со странами-союзниками есть взаимопонимание.

Ранее стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине.

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