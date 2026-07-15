Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой

Западная «коалиция желающих» по Украине по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Диковатое название — «коалиция желающих». Желающих чего? Что же мне это напоминает? Мне это напоминает Содом и Гоморру. Содом и Гоморра — это расчеловечивание, жители города буквально озверели», — сказала она.

По мнению дипломата, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях по Украине.