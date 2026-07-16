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Политика

Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ

Россия, КНР и более 25 стран создали организацию по сотрудничеству в сфере ИИ
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Шанхае прошла церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. В формировании новой структуры приняли участие представители России, Китая и более чем 25 других государств, сообщает РИА Новости.

Подписание документа состоялось накануне Всемирной конференции по ИИ 2026 года. Со стороны России соглашение подписал министр цифрового развития Максут Шадаев, а со стороны КНР — глава МИД Ван И. В состав участников также вошли представители широкого круга стран, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Бразилию, Индонезию, ЮАР и другие государства.

С 17 по 20 июля в Шанхае пройдут мероприятия, посвященные глобальному управлению ИИ и Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Тема текущего форума — «интеллектуальные партнеры — совместное создание будущего». Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии с ключевой речью, в которой представит официальный подход и стратегические предложения Пекина по вопросам развития и регулирования технологий ИИ.

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