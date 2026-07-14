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Политика

В Кремле выступили против характеристики России как младшего партнера Китая

Песков назвал ошибочной характеристику России как младшего партнера Китая
Maxim Shemetov/Reuters

Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой строятся на принципе равенства, поэтому тезис о «младшем партнере» в лице России является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в американских СМИ об уровне сотрудничества между двумя странами.

Представитель Кремля подчеркнул, что «принцип равенства» учитывает интересы как Москвы, так и Пекина.

Китайский МИД в свою очередь заявил, что Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в разных сферах, между странами существует «высокий уровень взаимного доверия и глубокой дружбы», который выстроился между российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В мае американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой описала якобы существующий дисбаланс и напряжение в отношениях между Россией и Китаем.

Ранее европейская страна обратилась к Китаю из-за России.

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