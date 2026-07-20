Президент России Владимир Путин трижды спас Китай от больших проблем. Об этом сообщили журналисты из китайского издания Sohu, пересказ статьи приводит «АБН24».

«Путин трижды спасал КНР, неудивительно, что его любит китайский народ», — говорится в публикации.

По информации издания, первый раз был в середине 2010-х годов, когда военно-воздушные силы Китая переживали непростой период. Им приходилось иметь дело с американской авиацией, превосходящей по мощи самолеты КНР. Тогда Китай заключил с Россией контракт на поставку истребителей Су-35. Первую партию самолетов должны были поставить в 2018 году, однако Путин, увидев напряженную ситуацию в Южно-Китайском море, скорректировал план поставок, и первая партия была передана КНР уже в 2016 году. Это решение позволило стабилизировать ситуацию в регионе, пишут журналисты.

Во второй раз российский лидер помог Пекину в 2014 году, когда китайская промышленность нуждалась в стабильных поставках энергоносителей, независимых от Запада. В издании отметили, что тогда РФ подписала с Китаем соглашение по экспорту газа, а спустя пять лет начал работать газопровод «Сила Сибири».

Третий случай был в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. В Sohu напомнили, что пока западные страны пытались обвинить в случившемся Китай, Россия направила в страну своих медицинских специалистов и оборудование, а также поддержала КНР на международной арене.

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