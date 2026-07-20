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Бизнес

Китай нарастил закупки российской нефти

Китай нарастил закупки российской нефти на 27,8% в 2026 году
Reuters

Россия в первом полугодии 2026 года экспортировала в Китай 3,593 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Так, российский СПГ обошелся Китаю в первые полгода в $1,811 млрд. За тот же период прошлого года Пекин купил у России 2,812 млн тонн природного газа за $1,673 млрд.

По данным агентства, Россия по итогам 2025 года отправила в Китай рекордные 9,799 млн тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше по сравнению с 2024 годом, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

Россия является одним из ключевых поставщиков СПГ для Китая. Российские производители крупнотоннажного СПГ представлены заводами «Сахалинской энергии» (с участием «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (с участием «НОВАТЭК», TotalEnergies, CNPC и SRF), «Арктик СПГ 2», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

Ранее сообщалось, что Китай в мае нарастил импорт СПГ до рекордных значений с начала года.

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