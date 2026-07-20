Трамп назвал Британию «нищей катастрофой»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Великобританию «нищей катастрофой». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в сети Truth Social.

Трамп отметил, что поддерживает планы вступающего в должность британского премьера Энди Бернема об увеличении добычи нефти на месторождениях в Северном море. Президент США подчеркнул, что это один из величайших источников высококачественной нефти во всем мире, запасов которой хватит на сотни лет, а большая ее часть еще не разведана. По словам Трампа, нефть Северного моря превратит Британию из «нищей катастрофы» в одну из самых богатых стран мира.

25 июня Трамп пренебрежительно высказался о кандидате на пост премьер-министра Великобритании Бернеме и назвал его «крайне либеральным». Президент США отметил, что по многим вопросам не соглашался с ушедшим в отставку премьер-министром Киром Стармером и неоднократно предупреждал его о проблемах с энергетикой, миграцией и преступностью. Американский лидер сказал, что говорил Стармеру и о том, что последний потеряет свой пост, и это произошло.

Ранее эксперт указал на рост конфронтации между США и Великобританией.