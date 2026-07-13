Конфронтация между США и Великобританией усиливается. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Михаил Хазин. Он напомнил, что 7 июля в Черном море атаке украинских дронов подвергся нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской корпорацией Chevron.

«По сути, контролируемые Лондоном украинские беспилотные катера начинают атаковать танкер компании Chevron в Черном море, который вез нефть Каспийского трубопроводного консорциума. Вы же понимаете, что это новая степень конфронтации. И в некотором смысле у [президента США Дональда] Трампа война с Лондоном идет ничуть не менее интенсивная, чем у нас с тем же Лондоном», — сказал Хазин.

Об инциденте сообщало агентство Reuters. В Chevron подтвердили факт атаки, отметив, что случившееся не повлияло на операционную деятельность и поставки компании.

До этого танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

По данным СМИ, судно столкнулось с другим танкером с сжиженным природным газом.

Ранее в США заявили, что Иран продолжил атаковать суда в Ормузском проливе.