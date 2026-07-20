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Политика

В африканской стране, несмотря на кибератаку и бойкот, проголосовали за президента

В Сан-Томе и Принсипи завершилось голосование на президентских выборах
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

В африканской стране Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе завершились выборы президента, сообщает местное издание Tela Non.

В статье отмечается, что голосование закончилось накануне в 18:00 (21:00 мск) и прошло в спокойной обстановке и без серьезных инцидентов. За пост главы государства боролись четыре кандидата, в том числе выдвинувшийся на второй срок действующий президент Карлуш Вила Нова.

Как уточняет издание, для победы в первом туре ему нужно получить более 50% голосов. Иначе придется проводить второй тур. Принять участие в выборах могли более 160 тыс. чел.

Среди инцидентов во время голосования, о которых писали СМИ, были кибератака на базу данных избирателей и  бойкот голосования в двух населенных пунктах на юге Сан-Томе.

В начале месяца главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на сентябрьские выборы главы региона. Он признался, что будет участвовать в голосовании «вынужденно» и «выбрал бы другого кандидата». В Кремле выражали надежду, что избиратели поддержат его кандидатуру.

Ранее Надеждин свернул кампанию по выдвижению в Госдуму.

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