Россия предложила площадку для переговоров между Ираном и арабами

Россия готова готова предоставить площадку для диалога по урегулированию конфликта между иранцами и арабами, но не намерена навязываться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов в беседе с газетой «Известия».

«Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами», — сказал дипломат.

Алимов также добавил, что Россия плотно поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, среди которых Исламабад, Эр-Рияд, а также Анкара.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил об обеспокоенности России новым витком конфликта вокруг Ирана. По словам дипломата, с российской стороны подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе.

МИД РФ также выразил надежду на добросовестность США и Ирана.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.