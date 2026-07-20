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Политика

Россия предложила площадку для переговоров между Ираном и арабами

МИД РФ: Россия готова стать площадкой для диалога Ирана и арабов
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия готова готова предоставить площадку для диалога по урегулированию конфликта между иранцами и арабами, но не намерена навязываться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов в беседе с газетой «Известия».

«Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами», — сказал дипломат.

Алимов также добавил, что Россия плотно поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, среди которых Исламабад, Эр-Рияд, а также Анкара.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил об обеспокоенности России новым витком конфликта вокруг Ирана. По словам дипломата, с российской стороны подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе.

МИД РФ также выразил надежду на добросовестность США и Ирана.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.

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