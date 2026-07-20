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Политика

В Европе отметили, что фон дер Ляйен никак не отрагировала на отставку Федорова

BZ: фон дер Ляйен входе визита в Киев проигнорировала отставку Федорова
Alexis Sciard/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой украинского министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

В публикации отмечается, что глава Еврокомиссии не придала скандалу никакого значения и лишь «пожала плечами» на сообщение об увольнении Федорова. Поведение фон дер Ляйен вызвало критику в Брюсселе. Так, евродепутат от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио де Мази обвинил чиновницу в том, что она игнорирует проблемы с коррупцией на Украине, которые могут быть связаны с отставкой министра обороны. По мнению парламентария, фон дер Ляйен тратит миллиарды на страну с процветающей коррупцией. Де Мази подчеркнул, что председатель ЕК даже не затронула эти проблемы в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

19 июля сообщалось, что протесты в поддержку отправленного в отставку Федорова превратились в акции с критикой Зеленского.

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки министра обороны стал конфликт с Сырским.

Ранее фон дер Ляйен отреагировала на назначение нового премьера Украины.

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