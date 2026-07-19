Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

МИД РФ пообещал ответить в случае размещения ракет США в Южной Корее

МИД: Россия отреагирует в случае размещения в Южной Корее комплексов Typhon
US Army (Public Domain)

Размещение американских ракетных комплексов Typhon на территории Южной Кореи будет расценено Россией как прямая угроза безопасности и повлечет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По его словам, Москва пока не располагает данными о планах Сеула по развертыванию этих систем, однако внимательно следит за ситуацией. Руденко также отметил, что Россия негативно оценивает возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии, считая такие шаги угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и своим дальневосточным рубежам.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа. Россия намерена укреплять свою обороноспособность и продолжать сотрудничество с Китаем по вопросам безопасности в АТР.

Также Руденко заявил о прямой угрозе для дальневосточных рубежей России в случае размещения Японией на своей территории ракетных комплексов Typhon. Российская сторона неоднократно в различных форматах предостерегала Токио от подобных решений, добавил он.

В мае Захарова заявила, что Россия считает учения США и Японии с развертыванием американских комплексов Typhon угрожающими своей безопасности.

Ранее армия США провела пуск ракеты Tomahawk с Филиппин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!