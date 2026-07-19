МИД РФ пообещал ответить в случае размещения ракет США в Южной Корее

Размещение американских ракетных комплексов Typhon на территории Южной Кореи будет расценено Россией как прямая угроза безопасности и повлечет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По его словам, Москва пока не располагает данными о планах Сеула по развертыванию этих систем, однако внимательно следит за ситуацией. Руденко также отметил, что Россия негативно оценивает возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии, считая такие шаги угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и своим дальневосточным рубежам.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа. Россия намерена укреплять свою обороноспособность и продолжать сотрудничество с Китаем по вопросам безопасности в АТР.

Также Руденко заявил о прямой угрозе для дальневосточных рубежей России в случае размещения Японией на своей территории ракетных комплексов Typhon. Российская сторона неоднократно в различных форматах предостерегала Токио от подобных решений, добавил он.

В мае Захарова заявила, что Россия считает учения США и Японии с развертыванием американских комплексов Typhon угрожающими своей безопасности.

Ранее армия США провела пуск ракеты Tomahawk с Филиппин.