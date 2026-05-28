МИД РФ назвал угрожающими безопасности учения США и Японии

Захарова: РФ считает учения США и Японии с Typhon угрожающими безопасности
US Army (Public Domain)

Россия считает учения США и Японии с развертыванием американских комплексов Typhon угрожающими своей безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

»... рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности... как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность АТР и создающий прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам», — сказала дипломат на брифинге.

Ракетный комплекс Typhon (Strategic Mid-Range Fires System, SMRF) — это новейшая американская мобильная наземная ракетная система средней дальности, разработанная для Армии США. Система разработана компанией Lockheed Martin на основе корабельных установок вертикального пуска Mk 41. Комплекс является универсальным и адаптирован для стрельбы двумя типами существующих морских ракет: Tomahawk (для высокоточного поражения наземных целей на дистанциях до 1800 км) и Standard SM-6 (высокоскоростные ударные ракеты класса «земля-земля» с дальностью стрельбы около 460–500 км).

Ранее армия США провела пуск ракеты Tomahawk с Филиппин.

 
