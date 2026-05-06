Армия США провела пуск ракеты Tomahawk с Филиппин

Армия США провела пуск ракеты Tomahawk в ходе учений на Филиппинах. Об этом пишет издание Defense News.

По информации издания, американские военные провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из наземной установки Typhon совместно с филиппинскими военнослужащими артиллерийского полка.

«Присутствие пусковой установки Typhon на Филиппинах, не говоря уже об испытательном пуске одного из ее боеприпасов, вызвало раздражение китайских чиновников из-за ее дальнобойности, особенно когда она оснащена Tomahawk», — пишут авторы публикации.

4 мая депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал Европу совместно с Украиной создать аналог американских ракет Tomahawk.

Политик заявил, что отказ США от размещения на территории Германии американских ракет является гораздо более серьезным вызовом, чем анонсированное сокращение американского контингента на 5000 человек.

Ранее США обещали передать Германии ракеты Tomahawk, но позже отказались из-за нехватки собственных запасов.