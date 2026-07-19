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Политика

В России обеспокоились сообщениями об ударах по АЭС в Иране

МИД: Россия серьезно обеспокоена сообщениями об ударах по АЭС «Дарховин» в Иране
Francisco Seco/AP

МИД РФ серьезно обеспокоен сообщениями об ударах по строящейся в Иране АЭС «Дарехвин». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в «Максе».

По словам дипломата, атаки на атомную станцию прежде всего вызывают обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности, а также в рамках «более угрожающей общей динамики вокруг Ирана». Она добавила, что удары наносятся вопреки международному праву и в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

При этом Захарова подчеркнула, что удар по АЭС вызовет негативные последствия не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. А попытки раздуть угрозу, исходящую от иранского мирного атома, – это лишь попытки прикрыть кровопролитие, заключила представитель МИД РФ.

В начале месяца несколько взрывов произошли в провинции Бушер на юге Ирана. Недалеко от одноименного города расположена единственная действующая атомная электростанция в Иране. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз подвергалась ударам.

Позже постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской атомной электростанции (АЭС) в Бушере могут вызвать катастрофические последствия. Дипломат подчеркнул, что любая атака на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права.

Ранее глава МИД Китая предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке.

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