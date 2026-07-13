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Российский дипломат предупредил о последствиях ударов по иранской АЭС в Бушере

Ульянов: удары по АЭС в Иране могут привести к катастрофическим последствиям
Hossein Fatemi/Global Look Press

Удары по иранской атомной электростанции (АЭС) в Бушере могут вызвать катастрофические последствия. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на своей странице в социальной сети X.

Дипломат подчеркнул, что любая атака на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права. Удары по АЭС в Бушере могут привести к катастрофическим результатам для государств Персидского залива. Поэтому их необходимо остановить.

9 июля Ульянов заявил, что Соединенные Штаты и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС «Бушер», и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.

В этот же день иранское информационное агентство Mehr сообщило, что несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Исламской Республики.

Ранее глава МИД Китая предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке.

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